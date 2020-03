Rigmand donerer kæmpe parti ansigtsmasker til Danmark

Dansk Erhverv har formidlet kontakten mellem Jack Ma Foundation og Lægemiddelstyrelsen, der er den danske modtager.

Bag Jack Ma Foundation står en af verdens rigeste mænd, Jack Ma. Han er medstifter af handelsgiganten Alibaba.

Lægemiddelstyrelsen bekræfter donationen, men ønsker ikke at oplyse, præcis hvor mange mundbind og andre værnemidler der er tale om.

- Vi kan bekræfte, at Jack Ma Foundation har doneret et stort parti værnemidler til Danmark - herunder ansigtsmasker, siger Solveig Røigaard-Petersen, pressechef i Lægemiddelstyrelsen.

Dansk Erhverv oplyser, at et fragtfly med værnemidler efter planen skulle ankomme mandag formiddag til Danmark. Det er dog ikke bekræftet hos Lægemiddelstyrelsen, at donationen er på dansk grund.

- Vi blev i Dansk Erhverv kontaktet af Jack Ma Foundation, som ville høre, om Danmark kunne være interesseret i en donation af værnemidler.

- Og om Dansk Erhverv i så fald kunne hjælpe med at formidle kontakten, siger fagchef for international handel Michael Bremerskov Jensen fra Dansk Erhverv.

I en pressemeddelelse skriver Jack Ma Foundation, at donationen til Danmark er én af flere donationer til lande, der er hårdt ramt af coronavirus.

Værnemidlerne fra Kina falder på et tørt sted.

Den seneste tid er der blevet advaret om mangel på mundbind og andre værnemidler i sundhedsvæsnet og ældreplejen.

I weekenden måtte Lægemiddelstyrelsen derfor opfordre landets hospitaler til at spare så meget som muligt på håndsprit og ansigtsmasker.

Mandag eftermiddag oplyste styrelsen, at en del af Danmarks industri vil blive omstillet til produktion af værnemidler.