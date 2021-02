Revisor idømt fire års fængsel for coronasvindel

Knap var de første hjælpepakker til erhvervslivet vedtaget, før en gruppe mænd gik i gang med at lænse samfundets fælleskasse for coronakroner.

Mandag har en 41-årig revisor ved Retten i Glostrup erkendt, at han stod for at udarbejde ansøgninger på vegne af to selskaber om lønkompensation til 26 ansatte for sammenlagt 1.495.100 kroner.