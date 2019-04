Revisionsfirma politianmeldt i Danske Banks hvidvasksag

Firmaet er under mistanke for at have svigtet sit ansvar under revision af Danske Banks regnskab fra 2014, skriver styrelsen på sin hjemmeside.

Erhvervsstyrelsen har meldt revisionsfirmaet Ernst & Young til Bagmandspolitiet for overtrædelse af hvidvaskloven.

Anmeldelsen er dermed den seneste udvikling i sagen om hvidvask af store summer i Danske Banks filial i Estland.

Erhvervsstyrelsen indledte i oktober en undersøgelse af revisionen af bankens regnskab i 2014. Og det fører altså nu til politianmeldelsen.

Styrelsen har anmodet Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (Søik), der tidligere var kendt som Bagmandspolitiet, om at efterforske sagen.

Det er til trods for, at Erhvervsstyrelsen ikke er færdig med at undersøge Ernst & Youngs revision af Danske Banks regnskab for 2014.

Helt specifikt mener Erhvervsstyrelsen, at Ernst & Young, da selskabet reviderede Danske Banks regnskab for 2014, burde have fattet mistanke til de forhold, de reviderede.

Blandt andet skriver styrelsen, "at Ernst & Young burde have foretaget nærmere undersøgelser samt foretaget underretning til Hvidvasksekretariatet."

Ernst & Young er et større revisionsfirma, der har afdelinger over hele verden. I regnskabsåret 2017/2018 omsatte selskabet for omkring 1,8 milliarder kroner i Danmark alene.

Anmeldelsen er den seneste udvikling i sagen om hvidvask i Danske Banks estiske afdeling. Ifølge Danske Banks egen undersøgelse er op til 1500 milliarder kroner strømmet gennem banken.

På det sociale medie Twitter udtrykker erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) glæde over politianmeldelsen.

- Det er ikke min opgave at tilskynde eller rose politianmeldelser. Men det er godt, at myndighederne (Erhvervsstyrelsen, Bagmandspolitiet og Finanstilsynet) er 100 procent på denne sag, og det vil jeg gerne kvittere for, skriver han.

En række både danske og udenlandske myndigheder har gang i efterforskninger relateret til sagen.