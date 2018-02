Retten slår fast: Mand bortførte og forgreb sig på pige

En 33-årig mand er skyldig i at have bortført en pige fra en institution i Aarhus og efterfølgende forgrebet sig på hende.

Det har Retten i Aarhus fredag afgjort.

Den 33-årige var tiltalt for at have bortført pigen ved at løfte hende over hegnet fra en børnehave i det vestlige Aarhus 14. juni sidste år.