Retten skal coronatjekkes og tiltalte får tilbudt mundbind

Det har retsformand Kirsten Mathiesen, Retten i Odense, besluttet, efter at flere advokater har udtrykt bekymring for, at der kan ske spredning af smitte.

Samtidig vil sundhedsmyndighederne blive tilkaldt for at vurdere, om lokalet er hensigtsmæssigt indrettet i forhold til at undgå spredning af smitte.

- Nu får vi sundhedsmyndighederne ud for at vurdere, om det dur eller ej.

- Hvis nogle bliver smittet herinde, vil vi nødigt kunne beskyldes for at have været årsag til det, lyder det fra retsformanden.

Emnet har fyldt meget på den første af i alt 25 retsdage i en sag om et formodet kriminelt netværk.

De ti er blandt andet tiltalt for at have besiddet 57 skydevåben og 24 kilo ammunition samt store mængder narko.

Våbnene blev fundet ved en ransagning af flere adresser, blandt andet en bodega og et lagerrum nær Odense i september sidste år.

Det var advokat Klaus Ewald, der repræsenterer en af de tiltalte i sagen, som bragte spørgsmålet om coronasmitte op.

- Vi sidder cirka 50 mennesker i lokalet. Hvis nogle herinde bliver ramt af covid-19 i løbet af de kommende måneder, vil det med stor sandsynlighed sprede sig til de andre, sagde han.

Der er ti tiltalte i sagen - ni mænd og en kvinde. De har hver deres advokat ved deres side.

Derudover er der seks nævninger samt fire suppleanter, tre dommere, to anklagere samt op mod 15 betjente og vagter.

Der er ikke plads til journalister og tilhørere, som er henvist til at følge retssagen via en videoforbindelse i et kælderlokale.

De skærpede coronarestriktioner betyder, at der fra torsdag kræves øget brug af mundbind i det offentlige rum.

Det gælder eksempelvis, når man færdes på biblioteker, kulturinstitutioner og i supermarkeder.

Selv om retssale ikke er omfattet af de skærpede restriktioner, vil retsformanden alligevel stille mundbind og handsker til rådighed.

Dog vil det være en god idé at tage mundbindet af, når de tiltalte skal i vidneskranken og afgive forklaring.

Ellers kan det være svært at høre, hvad de siger, lyder det fra Kirsten Mathiesen.

Flere af de tiltalte har erkendt sig delvist skyldige. Men alle har afvist, at de er en del af et kriminelt netværk, sådan som politiet hævder.

Der ventes dom i sagen til marts næste år.