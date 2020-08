Retten i Næstved evakueret efter bombetrussel

Klokken 10.40 torsdag oplyser vicepolitiinspektøren, at undersøgelserne i den gamle garderhusarkaserne, hvor retten har til huse, fortsat er ved at blive undersøgt, men at man endnu ikke er stødt på nogen bombe.

Tirsdag i sidste uge modtog Retten i Glostrup en bombetrussel. Ved den lejlighed blev der spærret af ved bygningerne på Stationsparken i Glostrup, hvor Retten ligger.

Det viste sig at være en tom trussel.