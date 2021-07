Retten frifinder tiltalt i sag om samleje uden samtykke

En sag om voldtægt efter de nye regler om samtykke er endt med frifindelse af den tiltalte i Retten i Randers.

I domsmandsretten var der uenighed. To stemte for frifindelse, mens en ville dømme, oplyser Østjyllands Politi.

I sagen var en 20-årig mand tiltalt for at have voldtaget en dengang 19-årig kvinde under et ophold i et sommerhus i marts.

Kvinden sagde, at hun ikke havde givet samtykke, mens manden sagde det modsatte.

To ud af de tre dommere vurderer begge parters forklaringer som troværdige. Derfor er der en rimelig tvivl om, hvorvidt manden er skyldig, og af den grund er han blevet frifundet.

Sagen viser, at sager om voldtægt også efter ændringen af straffeloven kan være vanskelige at afgøre, fordi det ofte vil være påstand mod påstand, lyder det i en pressemeddelelse fra Østjyllands Politi.

- Denne sag, hvor dommerne ikke var enige, viser jo netop, at troværdighedsvurderingen er vanskelig, og at det ikke er helt sort-hvidt, siger specialanklager Jesper Rübow i pressemeddelelsen.

Manden og kvinden har kendt hinanden igennem et par år. De har ikke været kærester.

I marts var de sammen med andre venner taget i sommerhus, og på et tidspunkt gik to de ind på et værelse for at sove. Her var der senere samleje.

Retten har skullet afgøre, om kvinden havde givet sit samtykke eller ej.

Østjyllands Politi oplyser, at det nu bliver op til Statsadvokaten i Viborg at afgøre, om dommen skal ankes til landsretten med påstand om et andet resultat.