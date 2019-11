Niels Fenger, som er indstillet til posten som Folketingets Ombudsmand, var med i Skattekommission, hvor politiske topfolk og topembedsmænd blev afhørt for at finde ud af, hvem der lækkede Helle Thorning-Schmidts fortrolige skatteoplysninger til pressen. (Arkivfoto)

Retsudvalg indstiller landsdommer til ny ombudsmand

Folketingets Retsudvalg indstiller landsdommer og tidligere professor i forvaltningsret dr.jur. Niels Fenger til posten som Folketingets Ombudsmand.

Det skriver Kristian Hegaard (R), som er Retsudvalgets fungerende formand, på Twitter.

- Så har Retsudvalget netop afgivet betænkning om ny ombudsmand. Som fungerende formand for Retsudvalget glæder det mig, at der er tale om et enigt udvalg, som indstiller dr.jur. og landsdommer Niels Fenger, skriver han.

Inden Niels Fenger kan overtage posten skal det dog godkendes i Folketingsalen, men fordi der på forhånd er enighed i Retsudvalget, betragtes det som en formsag.

Niels Fenger, var på forhånd en af favoritterne til at varetage den betydningsfulde post, er forfatter til ti bøger og 80 artikler om forvaltningsret.

Han blev i 2016 dommer i Østre Landsret og forlod sin professorstilling i forvaltningsret på Københavns Universitet.

Niels Fenger var medlem af Skattesagskommissionen, som undersøgte forløbet omkring tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) og ægtefællen Stephen Kinnocks skatteforhold.

Her blev politiske topfolk og topembedsmænd afhørt for at finde ud af, hvem der lækkede Helle Thorning-Schmidts fortrolige skatteoplysninger til pressen.

Niels Fenger sad desuden i Bo Smith-udvalget, der belyste forholdet mellem politikere, presse og embedsmænd.

Netop det er er kernestof for en ombudsmand, som har til opgave at holde øje med, at myndighederne overholder landets love.

Ombudsmanden kan kritisere og anbefale myndigheder at genbehandle en sag, men ikke selv træffe afgørelser.

Derudover kan ombudsmanden tage stilling til juridiske spørgsmål, men ikke spørgsmål, som kræver anden faglig viden.

Af ombudsmandens hjemmeside fremgår det, at han de seneste år har modtaget 4000-5000 klager årligt fra borgere, som mener, at en myndighed har begået en fejl.

Retsudvalget har haft svært ved at nå til enighed om en kandidat og valgte derfor at indsætte landsdommer Henrik Bloch Andersen som vikar for tidligere ombudsmand Jørgen Steen Nielsen, som forlod posten 31. oktober.

Tidligere ombudsmand Jørgen Steen Sørensen er 1. november tiltrådt stillingen som højesteretsdommer.