Retssag om Ebh Bank ruller videre i Højesteret

Ved landsrettens dom blev Finn Strier Poulsen dømt til at betale to millioner i erstatning. Det var meget langt fra påstanden. Den lød på 550 millioner kroner.

Finansiel Stabilitet oplyser onsdag, at man har besluttet at forfølge sagen i Højesteret. Men beløbet er altså nu på 100 millioner kroner, og det skyldes, at Strier Poulsen skal have handlet ansvarspådragende i fire bestemte forhold, som førte til tab, fremgår det af en pressemeddelelse.

Det statslige selskab har derimod opgivet at anke vedrørende de mange andre oprindeligt sagsøgte fra direktion, bestyrelse og den eksterne revision.

Retssagen er en ud af en håndfuld, som Finansiel Stabilitet har anlagt mod ledelser i pengeinstitutter, som er krakket.

Sagen om Ebh Bank svulmede så meget op i omfang, at det blev den hidtil mest omfattende nogensinde ved Vestre Landsret. Der blev afviklet 149 retsmøder, og advokater og dommere kiggede på 80.000 siders bilag.

Det markante nederlag indebar, at Finansiel Stabilitet blev pålagt at betale sagsomkostninger - altså udgifter til de sagsøgtes advokater - på 121 millioner kroner.

På fredag afsiges i øvrigt dom i en af de andre sager. Den angår Løkken Sparekasse.