Ret afsiger milde domme i sag om påstået millionbedrageri

Selskabet Dansk Reklamefilm skal ikke straffes i sagen, har retten bestemt. Tre tiltalte mænd straffes alene med betingede domme. Det er endnu ikke oplyst, hvad der er domfældt for.

Sagen drejer sig om, at Dansk Reklame Film over en årrække fakturerede flere af sine kunder for alt for store beløb.

Der var nemlig ikke overensstemmelse med det antal biografgæster, som faktureringen skete på baggrund af, og det antal gæster, som i virkeligheden havde været en tur foran det store lærred.

Det var Dansk Reklame Film selv, som opdagede, at der var manipuleret med data, og som anmeldte sagen. Det førte til tiltale af tre mænd, men også til en tiltale af selskabet.

Sagen, som er ført af bagmandspolitiet, blev slået stort op i anklageskriftet, der blev udarbejdet i maj 2020. Her lød anklagen mod selskabet og tre mænd på groft bedrageri.

Anklagemyndigheden ville have selskabet og to af mændene stillet til ansvar for bedrageri for 91 millioner kroner, mens den sidste mand alene skulle dømmes for bedrageri for knap 76 millioner.

Men under retssagen meldte anklagemyndigheden ud, at man ville reducere beløbet til 57 millioner kroner. Det er stadig et stort beløb, som under normale omstændigheder ville udløse en straf på flere års fængsel.

Men det er ikke tilfældet i denne sag. To af mændene har fået et års betinget fængsel, mens den tredje mand har fået ni måneders betinget fængsel.

Selskabet har fået såkaldt strafbortfald. Det betyder, at selskabet teknisk set er dømt, men på grund af formildende omstændigheder ikke skal have nogen straf.

De tre mænd, som er tiltalt i sagen er beskyttet af et navneforbud. Det gælder, indtil det er afklaret, hvorvidt sagen skal ankes til Østre Landsret.

Sagens parter har to uger til at beslutte, om de vil anke dommen.