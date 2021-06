Ret afsiger milde domme i sag om millionbedrageri

Her er selskabet Dansk Reklame Film og tre mænd alle fundet skyldige i sagen. Den ene mand spillede en mindre rolle og er kun dømt for bedrageri for 25 millioner kroner, oplyser anklager Louise Pitzner-Schmidt.

En dom for bedrageri for 35 millioner kroner vil normalt udløse en klækkelig bøde og lang tid bag tremmer. Men det er ikke tilfældet i en dom, som er faldet mandag ved Retten på Frederiksberg.

Hun havde forlangt, at Dansk Reklame Film blev idømt en bøde på 57 millioner kroner. Men retten har vurderet, at virksomheden ikke skal straffes, selv om den altså er fundet skyldig i bedrageri.

De tre mænd skal straffes med fængsel. Men der er tale om betingede domme, som i udgangspunktet ikke skal afsones.

De milde domme hænger sammen med sagens specielle karakter. Det hele drejer sig om visning af reklamefilm i danske biografer.

Dansk Reklame Film sælger den vare til kunder - annoncører - og prisen beregnes ud fra en kompliceret formel. I den indgår blandt andet antallet af biografgængere.

Fra juli 2013 til december 2017 viste det sig imidlertid, at biografernes reklamevisning, da alt kom til alt, ikke havde den værdi, som annoncørerne var blevet lovet.

Men hos Dansk Reklame Film blev der fiflet med datamaterialet. Og det så derfor ud, som om alt var i den skønneste orden.

Men i 2017 opdagede selskabet, at der var rod i tallene. Tre medarbejdere blev fyret, og sagen blev anmeldt til politiet. Selskabet anså sig selv som offer, men endte også selv på anklagebænken.

- Vi har hele tiden opfattet os som den forurettede part og blev derfor stærkt forundret over i det hele taget at blive tiltalt, siger selskabets bestyrelsesformand Erik Kongsvik-Ibsen i en skriftlig udtalelse til Ritzau efter dommen.

Alligevel er han tilfreds med rettens afgørelse, som betyder, at selskabet ikke skal straffes.

- Vi er glade for, at dommen melder strafbortfald for os. Det er en klar anerkendelse af, at vi har gjort det rigtige hele vejen igennem siden Dansk Reklame Film selv opdagede forholdet i december 2017, siger han.

Retten har lagt vægt på, at selskabet har bidraget til opklaringen af sagen i væsentligt omfang. Retten har også lagt vægt på, at selskabet ikke har haft nogen økonomisk vinding, men tværtimod har betalt annoncørerne tilbage i videre omfang, end hvad der er bedraget for.

Straffelovens paragraf 83 muliggør, at en straf kan bortfalde, når der er tale om formildende omstændigheder. Og det er den bestemmelse, som retten har taget i brug.

Også i forhold til de tre tiltalte mænd har retten set på sagen med milde øjne. Blandt andet har man lagt vægt på, at de ikke selv har opnået nogen økonomisk vinding ved deres svindel.

Det var ene og alene motiveret i, at virksomheden skulle leve op til sine salgsmål. Og det har sammenholdt med sagens specielle karakter i øvrigt betydet, at de ikke skal ind og afsone straffene.

To af mændene er straffet med et års betinget fængsel, mens den sidste har fået en betinget dom på ni måneders fængsel.

De tre mænd er beskyttet af et navneforbud, indtil sagen er endeligt afgjort. Sagens parter har to uger til at beslutte, hvorvidt dommen skal ankes til Østre Landsret.