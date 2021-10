Ret åbnede døre til spionsag - gardiner forblev nedrullede

I månedsvis har et retsopgør udspillet sig - ikke bare for lukkede døre, men også for nedrullede gardiner - i en betonbygning uden for landsbyen Svansbjerg syd for Køge. Mandag blev dørene for en kort bemærkning åbnet for første gang siden maj.

I sagen er tre mænd tiltalt. De har ifølge anklagemyndigheden bistået en saudiarabisk efterretningstjeneste med - på dansk jord - at spionere mod Iran og iranske militære forhold.

De er desuden anklaget for at indsamle penge til terrormilitser og for offentligt at have billiget en terrorhandling i form af et angreb på en iransk militærparade. De nægter sig skyldige i alle anklager.

Mændene er centrale figurer i separatistbevægelsen ASMLA, som dels arbejder for, at den arabiske Ahwaz-provins skal løsrives fra Iran, dels for overholdelse af menneskerettigheder i provinsen.

Og netop det sidste står det sløjt til med, fortæller den irakiske menneskerettighedsjurist Mohamed Al Shekhili mandag i den betonbygning, som også er kendt som "Retssal 20" i Retten i Roskilde.

Han er rejst fra Storbritannien, hvor han er direktør for den frivillige organisation Arabisk Center for Retfærdighed, for at afgive vidneforklaring i retssagen. Og for første gang i månedsvis har retsformand John Larsen og hans dommerkolleger valgt at åbne dørene.

Al Shekhili er en mand i 50'erne. Han er iklædt et mørkt jakkesæt, hvor der på den øverste venstre side er en lille nål, som forestiller en vægt - symbolet på retfærdighed.

Adspurgt af sagens forsvarsadvokater fortæller Al Shekhili om, hvilke grufuldheder det iranske regime har bedrevet over for befolkningen i Ahwaz-provinsen, der også er kendt som Khusistan.

Han fortæller om, hvordan den nuværende præsident Raisi sættes i forbindelse med den såkaldte dødskommission fra slutfirserne, hvor tusinder af tilfældige politiske fanger blev henrettet.

Han fortæller om vilkårlige anholdelser og henrettelser uden rettergang. Tortur og hemmelige straffeprocesser.

Det hele er ifølge Al Shekhili så skruppelløst og kynisk, at det shiitiske regime i Teheran ser stort på, om samarbejdsparterne deler religion og ideologi. Grupper som Islamisk Stat og al-Qaeda er ifølge juristen gavnlige for det iranske diktatur.

- Min kære frue. Ved De, hvor ledelsen af al-Qaeda befinder sig i dag? Den befinder sig i Iran. Osama bin Ladens sønner bor i slottene i Teheran. Iran bruger al-Qaeda til at pleje sine interesser, siger Al Shekhili henvendt til advokat Karoline Normann.

Forklaringen fra manden med vægten på reverset levner ikke megen plads til tvivl om, at den arabiske minoritet i Ahwaz-provinsen fører en moralsk set legitim kamp mod et undertrykkende regime.

Men han har intet kendskab til, at der skulle findes militante grupper, der skulle kæmpe for Ahwaz-sagen, lader han anklager Rune Rydik forstå.

Hvad Mohamed Al Shekhilis forklaring kan få af betydning for den samlede vurdering af sagen, er umuligt at svare på. For langt det meste af bevisførelsen i sagen er foregået for lukkede døre, og sammenhængen fortaber sig i det dunkle.

Dørlukningen skyldes dels af hensynet til fremmede magter og dels af hensynet til de tiltaltes sikkerhed. Og her er vi tilbage ved de nedrullede gardiner.

Den firkantede betonbygning er - og har siden det første retsmøde i april været under massiv politibevogtning under retsmøderne. Det store retslokale har store vinduer i begge sider, og det er her, der er rullet for. Helt for. Ingen kan kigge ud. Ingen kan kigge ind.

Og frygten for de tres sikkerhed er ikke grebet ud af den blå luft. En mand afsoner for tiden en dom på syv års fængsel for at have bistået de iranske myndigheder i fejlslagne attentatplaner mod en af de tre tiltalte.

Og i efteråret 2020 blev ASMLA-lederen i Sverige, Habib Chaad, bortført under en rejse til Tyrkiet. Her skulle han træffe en kvinde, som viste sig at arbejde for iranerne. Det har tyrkiske myndighedspersoner tidligere ifølge nyhedsbureauet Reuters fortalt. Sådan en manøvre kaldes i spionterminologi en "honningfælde".

Sagen mod de tre ASMLA-mænd varer året ud. Kun enkelte retsmøder vil være åbne for offentligheden. Retten har endnu ikke taget stilling til, om parternes procedurer skal føres for åbne døre.

Men sikkerhedstruslen vil nok være der uanset hvad, så mon ikke det bliver for nedrullede gardiner.