Restriktionsramt erhvervsliv kalder på fleksible løsninger

I stedet for at fortsætte den fulde nedlukning af de fleste af landets butikker foreløbig frem til 28. februar burde man have se mod fleksible løsninger for det trængte erhvervsliv.

Det mener Dansk Erhverv. Her peger man på, at der kunne gives tilladelse til en "click-and-collect"-ordning i landets butikker. På den måde kunne man bestille online med kontantløs betaling og afhente en vare fysisk i en butik.