Restriktioner tæt på halverer rejser til og fra minkkommuner

Det viser en udregning lavet af teleselskabet 3.

I den mellemliggende uge blev der indført særlige restriktioner i kommunerne. Det skete i Thisted, Læsø, Frederikshavn, Vesthimmerland, Jammerbugt, Brønderslev og Hjørring.

Blandt andet blev borgerne i de syv kommuner kraftigt opfordret til ikke at krydse kommunegrænserne. Samtidig blev restaurationer, den kollektive trafik og videregående uddannelser lukket.

Restriktionerne blev indført, efter at der på fem nordjyske minkfarme blev fundet en særlig minkvariant af coronavirus kaldet cluster 5.

Problemet med det muterede virus er, at det har vist sig mindre følsomt over for antistoffer. Det kan være et problem i forbindelse med en kommende vaccine mod covid-19.

Derfor blev der frem til 3. december indført restriktioner i de syv nordjyske kommuner, hvor smitten med minkvarianten har været mest udbredt.

Særligt rejserne til og fra Læsø faldt efter restriktionerne. Her faldt trafikken 49 procent. I den anden ende lå Vesthimmerland, hvor antallet af rejsende faldt 39 procent.

Efter de skrappe restriktioner er der dog ikke fundet flere tilfælde af den muterede virus fra mink.

Mandag er flere restriktioner i kommunerne da også blevet lempet. Nu frarådes der ikke længere rejser mellem de syv kommuner. Den kollektive trafik til resten af landet er dog fortsat indstillet.

Udregningen for antallet af rejsende er lavet ud fra, hvordan brugerne af 3's netværk i de syv kommuner har bevæget sig. Ud fra den data er der estimeret et tal for den samlede mængde mennesker.

Den data, 3 har brugt, er anonymiseret. Den kan altså ikke kobles til enkelte personer, oplyser teleselskabet.