Restriktioner på julegudstjenester

Julegudstjenester må højst vare 45-50 minutter, og de kan flyttes udendørs.

Sådan lyder nogle af de skærpede retningslinjer for folkekirken i juletiden. Det oplyser Kirkeministeriet.

Derudover kan der efter lokal vurdering laves begrænsninger på antal besøgende i kirken, ligesom der opfordres til at finde alternative løsninger, når det for eksempel gælder fællessang.

Julegudstjenesterne har skabt debat, fordi flere ansatte i folkekirken har udtrykt bekymring over, hvorvidt de kan føre til yderligere smittespredning med coronavirus.

Blandt andet har en underskriftsindsamling om at lukke kirkerne til jul eller som minimum forbyde sang i kirkerne fået over 4000 underskrifter.

SF har sagt, at man bør lukke kirkerne juleaften, og flere virologer har opfordret til det samme.

Derfor har kultur- og kirkeminister Joy Mogensen (S) haft retningslinjerne til revision hos Sundhedsstyrelsen.

- Nu gælder det om, at præster, menighedsråd, biskopper og de ansatte finder løsninger lokalt, som alle kan være trygge ved. Det kan for eksempel være ved at undgå sang, have færre gudstjenester og færre deltagere i kirken, siger ministeren i en pressemeddelelse.

Præsteforeningen, Provsteforeningen, Landsforeningen af Menighedsråd og landets biskopper har også været i dialog med ministeren og kommer i pressemeddelelsen med en fælles udtalelse, hvor de opfordrer til at genoverveje beslutninger om formen for årets julegudstjenester.

- Så længe det er muligt og forsvarligt at holde gudstjeneste, tager kirkerne naturligvis ansvaret på sig, og vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at leve op til den tillid, man viser os.

- Det er nu vigtigt, at man lokalt genovervejer de hidtidige beslutninger i forhold til de skærpede retningslinjer, for eksempel om varigheden og antallet af gudstjenester og hvorvidt der skal synges eller ej til julegudstjenesten, lyder det.