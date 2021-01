Rester efter populær svampegift ender i grundvandet

Sidste år slog forskerne for første gang fast, at giftstofferne kan ende i det danske grundvand. Og i år er konklusionen den samme.

Rapporten viser, at stofferne findes over det tilladte niveau i 3,2 procent af tilfældene. Det er mistænkt for at være hormonforstyrrende for mennesker.

De senere år har der været meget fokus på drikkevandet som følge af mange lignende historier.

Miljøminister Lea Wermelin (S) har i foråret bedt om, at reglerne for brug af svampemidler revurderes, og hun er klar til at indføre restriktioner.

- Det danske drikkevand er helt unikt. Det skal vi passe på, også til kommende generationer. Derfor bliver jeg selvfølgelig bekymret, siger Lea Wermelin i en pressemeddelelse.

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at fundene ikke giver et tilstrækkeligt grundlag til at indføre et forbud mod de testede sprøjtemidler.

Det er ifølge EU-regler kun muligt at indføre et forbud mod et stof, når der er vis en uacceptabel risiko. Det kræver, at værdierne ventes at blive overskredet for hele året.

Præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding kræver nu, at Lea Wermelin forbyder de stoffer, der bruges som svampemidler i korn og raps i Danmark.

- Det er ikke nyt, at undersøgelser viser, at vores grundvand er forurenet. Desværre. Vi har haft denne viden i årevis, og alligevel tøver ministeren med at gøre noget. Det er ikke godt nok, siger hun i en pressemeddelelse.

Også ukrudtsmidlet propyzamid er fundet over den tilladte grænse i enkelte målinger.