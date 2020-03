Restauratør skældte ud over coronabøde

Et par betjente fik både ukvemsord og en fuckfinger som reaktion, da de søndag aften sigtede en restauratør i Henne Strand for at holde åbent i strid med forbuddet.

Ejeren af stedet står til en bøde på 5000 kroner for at overtræde det forbud, som trådte i kraft i onsdag sidste uge. For at hindre spredning af smitte skal barer, diskoteker, restauranter og andre etablissementer holde lukket.

Det er første gang, at Syd- og Sønderjyllands Politi har sigtet nogen for at overtræde forbuddet.

Fredag aften noterede politifolk en værtshusejer i Odense for samme lovovertrædelse, og i København greb politiet ind mod en vandpibecafé, hvor der var forsamlet 23 personer.