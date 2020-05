Restaurationsbranche: Åbning står og falder med retningslinjer

Restauranter og caféer har fået lov at åbne fra 18. maj, og det glæder Katia Østergaard, som er direktør for Horesta, brancheforening for hotel-, restaurant- og turisterhvervet.

- Der er ingen tvivl om, at det sætter restauranterne i en vanskelig situation, for så længe de får lov at åbne med de nuværende retningslinjer er det meget svært at få gang i en rentabel omsætning.

- Med åbningen er der brug for at se på, hvilke retningslinjer der skal være gældende, når vi åbner 18. maj, siger direktøren.

Hun mener, man kan kigge mod Norge for inspiration.

Her har man lavet afstandskrav på en meter, mens man i Danmark opererer med to meters afstand.

I Danmark er der krav om fire kvadratmeter per person i de butikker, der lige nu er åbnet. I Norge opererer man med det halve.

Antallet af restauranter og caféer, som er klar til at åbne 18. maj, vil afhænge dybt af retningslinjer, lyder det fra direktøren.

- Hvor mange der vil være klar afhænger helt af de kriterier, vi får at åbne på. Nogle kan gøre det relativt hurtigt, mens andre skal bruge længere tid. For en række ser det ud til ikke at kunne lade sig gøre.

Siden slutningen af marts er over 200 restauranter gået konkurs, og hotel- og restauranterhvervet har måttet afskedige over 11.000 medarbejdere, oplyser Horesta.

- Udfordringen er, at hvis man som følge af retningslinjerne ikke kan have mange gæster i restauranten, så koster det væsentlig flere penge at holde restauranten åben end at holde den lukket.

- Det er der ikke ligefrem brug for oven på måneder med store tab, siger Katia Østergaard.

- Det er afgørende, at restauranterne kan få en rentabel omsætning, og at vi får et politisk signal om, at hjælpepakkerne fortsætter. Det er så alvorligt, som det overhovedet kan blive, lyder det.

Retningslinjerne for genåbningen af caféer og restauranter skal på plads "så hurtigt som muligt", siger Katia Østergaard.