Restauranter og beværtninger lukkes ned i 38 kommuner

Dermed rammes restaurationsbranchen på ny af restriktioner med det formål at inddæmme smitte med corona. Branchen blev ramt allerede i foråret, da der var lignende restriktioner.

Ifølge et anslag fra Nykredit var der i 2019 ansat 69.700 på restauranter, hoteller og lignende i de 38 kommuner.

Da det var status før corona-nedlukningen, anslår cheføkonom Troels Kromand Danielsen, at det tal sandsynligvis er lavere i dag.

- En lukning af især restauranterne har potentialet for i en periode på ny at slå lidt af luften ud af dansk økonomi med en fornyet stigning i ledigheden, skriver han i en analyse af påvirkningen på restaurant-branchen.

Samtidig bliver alle 38 kommuner omfattet af myndighedernes anbefaling om, at hver husstand kun sender én person på juleindkøb ad gangen.

De nye restriktioner får erhvervsorganisationen Dansk Industri (DI) til at bede om mere økonomisk hjælp.

- Vi forstår på myndighedernes vurdering, at situation er alvorlig, og der skal ageres for at bremse smitten nu, siger Dansk Industris direktør, Lars Sandahl Sørensen i en kommentar til restriktionerne.

- Men så omfattende restriktioner får godt nok også alvorlige konsekvenser for eksempelvis alle vores forlystelsesvirksomheder, der har kæmpet og investeret for at kunne tjene noget af det tabte ind her i julen.

- De virksomheder bliver nu igen kastet ud en kamp for deres overlevelse, og de får brug for strakshjælp og fuldt ud dækkende kompensation for det tabte.

Samme bekymring har Dansk Erhvervs direktør, Brian Mikkelsen.

- Det er endnu en lige højre til oplevelseserhvervene i de berørte kommuner, men også de erhverv, der leverer til og dermed indirekte lever af oplevelseserhvervene, får et hårdt slag her, siger han i en skriftlig kommentar.

- Regeringen må samtidig presse EU-Kommissionen for at få statsstøttegodkendt de hjælpepakker, der stadig udestår.

- Det haster.