Restauranter kan igen fyldes efter farvel til arealkrav

Blandt andet vil der ikke længere være et krav om, at serveringsstederne skal sikre tilpas meget gulvareal til hver enkelt af gæsterne.

Konkret har kravet været, at for serveringssteder, hvor gæsterne primært sidder ned, har hver gæst skullet have to kvadratmeter gulvareal for sig selv.

Det krav er dog sløjet fra og med torsdag.

Hos kæden Bone's, der har spisesteder i det meste af landet, har man set frem til den yderligere lempelse. Det fortæller Jan Laursen, administrerende direktør i Bone's.

- Det begejstrer, at restriktionerne bliver ophævet og flyttet fra vores erhverv, så vi kan få en chance for at tjene vores egne penge igen efter alt for mange måneder, hvor det ikke har været muligt, siger Jan Laursen.

For Bone's betyder fjernelsen af arealkravet, at alle kædens 17 restauranter igen kan vende tilbage til fuld kapacitet.

Førhen var der 10-11 procent af sædekapaciteten, der ikke kunne bruges, på grund af kravet.

- Det bliver dejligt at få de stole tilbage over en forhåbentlig travl sommer.

- Nu mangler vi bare at komme af med coronapasset, som mange dage om ugen og specielt omkring frokoster er en ærgerlig begrænsning for vores drift og gæsternes spontanitet, siger Jan Laursen.

Med hensyn til coronapasset er det først forventningen, at det udfases fra 1. oktober.

Men allerede fra torsdag vil en negativ PCR-test i coronapasset gælde for 96 timer i stedet for de hidtidige 72 timer.

En anden lempelse, der træder i kraft fra torsdag, vedrører det indendørs forsamlingsforbud. Det hæves fra 100 personer til 250 personer.

Forventningen er, at det indendørs forsamlingsforbud helt afskaffes fra 1. august.