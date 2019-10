Respekteret økonom med glæde for naturen

Som da centret for nylig offentliggjorde en rapport, der viser, hvor betydningsfuldt det er for nybagte forældre at deltage i fællesskaber med ligesindede, hvor glæder og bekymringer trygt kan deles.

Eller når forskerne kan dokumentere, at distancemøder for ledige er ligeså effektive som et fysisk fremmøde på det lokale jobcenter.

Bag resultaterne står de enkelte forskere, men det er Torben Tranæs, der er øverst ansvarlig for kvaliteten af forskningen.

Siden 2015 har han været forskningsdirektør i Vive, der er en af landets mest forskningstunge institutioner med cirka 150 forskere og analytikere.

Under Social- og Indenrigsministeriet forsker de i velfærdssamfundet og den offentlige sektor.

Torben Tranæs, som fylder 60 år 27. oktober, er opvokset på Sydfyn i en familie, der var optaget af friskolemiljøet og kirkeligt arbejde. Selv overvejede han at læse teologi, litteraturvidenskab, psykologi og historie.

Men efter at have tænkt sig om et par år, hvor han iført orange vest arbejdede som ranger på Glostrup Station, faldt valget ud til fordel for statsvidenskab på Københavns Universitet.

Her blev han siden ansat i et par lektorater, men det er uden for universitetsverdenen, at han har sat sine spor.

Først som forskningsprofessor på det daværende Socialforskningsinstitut, SFI, der i dag er omdøbt til Vive, og som han altså er vendt tilbage til.

Mange husker ham dog også fra de 12 år, fra 2003 til 2015, hvor han var forskningschef i Rockwool Fondens Forskningsenhed. Her beskæftigede han sig med alt fra arbejdsmarked, uddannelse og skat til sort arbejde.

I 2016 blev Torben Tranæs udnævnt som vismand i Det Økonomiske Råd - et hverv, som ellers traditionelt tilfalder økonomiprofessorer fra universitetsverdenen.

Og i 2019 blev han udpeget som det første ikkejuridiske medlem af Straffelovrådet.

Et smugkig på Torben Tranæs Facebookside viser, at han har andre interesser end tal og forskning.

For eksempel kører han mountainbike i skovene omkring København og i de italienske alper. Mere utraditionelt er han med i et kogræsserlaug, som bringer ham tilbage til barndommen og de bløde bakker omkring Svendborg.

Torben Tranæs er gift med Mette Blauenfeldt, der er centerleder i Dansk Flygtningehjælp. De har tilsammen fem sammenbragte børn.