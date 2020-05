René Gade lancerer sit nye politiske parti 29. maj

- Vi troede, vi skulle have været i gang den 20. marts, og så kom corona, og så udskød vi det, og så udskød vi det igen. Nu synes vi, det er ret og rimeligt. Nu er samfundet ved at være i gang, siger René Gade.

René Gade var blandt Alternativets første medlemmer i Folketinget efter valget i 2015, og han blev gruppeformand for partiets folketingsgruppe i 2017.

I juni sidste år stoppede René Gade i Folketinget, efter at han havde undladt at genopstille ved folketingsvalget, og en måned senere forlod han også Alternativet for at arbejde med noget andet end politik.

Der gik dog ikke mere end året ud, før iværksætteren i januar meddelte, at nu var han klar til at komme tilbage, og at et nyt politisk projekt var undervejs.

Dengang lød det, at partiet blandt andet vil arbejde for at afskaffe statsministerposten, som vi kender den, og i stedet erstatte vedkommende med en ikke-politiker, som skal være en erfaren leder udefra.

Derudover vil det nye parti ikke være en klassisk partiorganisation. Som medlem skal man arbejde for hele Danmark, og partiet kommer ikke til at gå ud med markante politiske oplæg, sagde René Gade tilbage i januar.

- Der er så mange spændende oplæg, og så mange dygtige eksperter og borgere, der har masser af gode ting på hylderne. Vores opgave bliver at sætte det sammen i samarbejde med de andre partier, sagde han.

Mere konkret ønsker han ikke at blive søndag.

- Det er en ufrivillig cliffhanger, vi har ladet vente i nu et halvt år, og det er jeg helt tryg ved også at lade hænge til på fredag, siger han.

René Gade vil sammen med partifæller præsentere projektet på et pressemøde i København fredag.