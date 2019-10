Renæssancemaler langt fra tidens tummel

Den nu 75-årige maler, som fylder år mandag den 14. oktober, er især kendt for sine portrætter. Markant er hans fremstilling af tidligere statsminister Poul Schlüter, som hænger i Folketinget.

Han har malet dronning Margrethe, prins Henrik og deres børn i klare renæssancemiljøer. I det hele taget fylder, hvad han selv kalder "rigets store sønner M/K" - direktører, borgmestre og professorer - pænt i den samling portrætter, han tidligere i karrieren malede på bestilling.

Senere har Strøbek i lige så høj grad dyrket landskabsmaleriet og portrætter af ukendte, almindelige danskere, om sådanne ellers findes. I en genre kendt som superrealisme, præget af sirlige penselstrøg og knivskarpe detaljer.

Niels Strøbek definerede tidligt sig selv som lidt uden for de herskende strømninger i kunstverdenen.

I et interview i Jyllands-Posten erklærede han i 2004, at mange nye kunstværker "er iscenesat med opblæste filosofiske falbelader, som forgæves forsøger at bortjage dette umiskendelige indtryk af rungende tomhed". Han fornægter heller ikke sin herkomst i borgerskabet.

Strøbek opsøgte allerede som 16-årig sin senere læremester på Kunstakademiet, professor Egill Jacobsen, og insisterede på blive elev hos ham. Hvilket han blev.

Han debuterede på Charlottenborgs Forårsudstilling i 1966. Herfra gik det slag i slag, da han straks solgte to værker til Statens Kunstfond og Københavns Kommune til priser, der var dobbelt så høje som kammeraternes.

Listen over hans senere udstillinger er alenlang, og han er repræsenteret på et stort antal museer. Niels Strøbek har også udsmykket Domhuset i København.

Kunstneren har det svært med, hvad han betegner som kunsthistorikernes dominans på museerne, afslørede han i 2004 i Jyllands-Posten:

- Et museumsbesøg er efterhånden blevet et intellektuelt forhindringsløb. Og dog er det ikke længe siden, at enhver vidste at respektere, at kunstens væsen var af åndelig art. At uforstyrrethed og fordybelse var forudsætningen for at tilegne sig dette særlige stof, hvis kendetegn er uforklarlighed.