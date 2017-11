Rema 1000 i Herning evakueret i flere timer efter bombetrussel

Politiet havde evakueret supermarkedet og afspærret omkring bygningen og en tilhørende parkeringsplads. Stedet nåede at være evakueret i flere timer.

Supermarkedet ligger på H.P. Hansens Vej 50. Politiet bad folk i området om at følge politiets anvisninger på stedet og holde sig uden for afspærringen. Mandag aften takker politiet for folks tålmodighed.

Truslen mod butikken blev indtelefoneret via 112 kort før klokken 16.

Bombehunde og hærens ammunitionsrydningstjeneste var mandag aften på stedet for at hjælpe politiet med at undersøge supermarkedet nærmere.

Midt- og Vestjyllands Politi har ikke ønsket at oplyse mere om bombetruslen, men kommunikationsrådgiver Mette Helm fortalte tidligere mandag, at politiet undersøgte, om der er hold i truslen.

- Der er tale om en telefonisk trussel på nuværende tidspunkt. Vi har ikke fundet nogle genstande, sagde hun.

Politiet ved mandag aften ikke, hvem der står bag truslen. Det er ligeledes usikkert, hvad motivet er.

- Det må vi se, om vi kan få efterforsket, siger vagtchef Jan Nørrum.

Ifølge en opgørelse fra Rigspolitiet, som Ritzau modtog i maj, var der 91 bombetrusler i Danmark sidste år.

Der skal dog tages forbehold for en vis usikkerhed i opgørelsen, da enkelte sager kan være anført som bombetrusler, selv om der er tale om personlige trusler på livet.