Religion har gjort filmkomiker mere kræsen

Engang var han en af de bedst betalte og mest eftertragtede filmkomikere i Hollywood. Men de seneste år er der blevet mere stille om Chris Tucker, der ifølge filmsiden cheatsheet.com ellers scorede en rekordløn for genren, da han fik 20 millioner dollar for sin rolle i "Rush Hour 2".

Tucker bliver stadig tilbudt roller. Men han er ifølge cheatsheet.com blevet ekstremt selektiv, efter at han har genfundet den kristne tro.

31. august fylder den sjove amerikaner fra storbyen Atlanta i delstaten Georgia 50 år.

Tucker fik sin debut i standup-serien "Def Comedy Jam", og han fik sit gennembrud i komediefilmen "Friday", som han vandt tre MTV Movie Awards for. Efter gennembruddet har han spillet med i film som "Det femte element", de tre Rush Hour-film og "Silver Linings Playbook".

- Skolen var ikke noget for mig, så jeg blev hurtigt nødt til at finde på noget andet. Det blev at få de andre børn til at grine.

- Atlanta er så langt fra Hollywood, men jeg tænkte allerede tidligt på det. Så begyndte jeg at være vært for talentshows, og folk grinede ad mig. Der tænkte jeg: Det er det her, jeg skal lave, sagde han til tv-programmet "Goodmorning Britain" i 2018.

Han var venner med popstjernen Michael Jackson og var med i popstjernens musikvideo til sangen "You Rock My World". Her spiller han en dameglad gangster, der sammen med Michael Jackson skal redde en kvinde.

Chris Tucker er stor fan af sport, og han ses ofte i trøjer fra amerikanske fodbold- og basketballhold. På sin Instagram-profil har han også billeder med både Michael Jordan og Kobe Bryant, der betragtes som to af de største basketballspillere i USA gennem tiden.

I tv-programmet "Jimmy Kimmel Live" fortæller Chris Tucker gæsteværten Anthony Anderson, at han som regel ikke fortæller folk, hvad han laver, men snarere, hvad han ikke laver.

- Jeg svømmer ikke med hajer, jeg hopper ikke ud af fly, jeg skal ikke dø, før jeg bliver 50. Jeg kan ikke lide den slags. Jeg ser ting i fjernsynet og tænker: Hvorfor gør de det?, sagde han.

Der har siden den sidste Rush Hour-film floreret rygter om en fjerde film, men det er flere gange blevet både be- og afkræftet af Chris Tucker og filmens anden hovedperson, Jackie Chan. Tilbage i 2019 lagde Chris Tucker et billede op på sociale medier, hvor han sammen med Jackie Chan viser fire fingre.

Han har sammen med ekskonen Azja Pryor sønnen Destin. Chris Tucker bor skiftevis i Las Vegas og Atlanta i Georgia.