Relativt flest ansøgere til Arne-pension er faglært eller ufaglært

Dermed rammer ret til tidlig pension de tiltænkte, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

- Det glæder mig at se. Man kan se på a-kasse-fordelingen, at det i meget høj grad er målrettet dem, der har haft lange og hårde arbejdsliv, som også har en tendens til at blive mest slidt på arbejdsmarkedet, hvilket især er faglærte og ufaglærte, siger Peter Hummelgaard.

Han nævner slagteriarbejdere som et eksempel. De hører typisk under a-kassen Fødevareforbundet NNF, hvor 11,1 procent af medlemmerne i den søgeberettigede alder indtil videre har ansøgt, viser opgørelsen.

- Slagteriarbejderne ved vi fra statistikken oftest bliver slidt mest ned og forlader arbejdsmarkedet på en dårlig måde. Der er det her en mere værdig måde og med respekt for de mange års slid, som folk har lagt på arbejdsmarkedet.

Det er kun 3F, der ligger højere over gennemsnittet end NNF, som er på 6,5 procent hos alle a-kassernes medlemmer, der er i den søgeberettigede alder. Samtidig er 3F den a-kasse med flest ansøgere med 3912 personer.

Dernæst følger Din Faglige A-Kasse og Metalarbejderne.

Modsat har eksempelvis blot henholdsvis 0,7 og 0,3 procent af de søgeberettigede medlemmer hos a-kasserne Akademikerne og Magistrene ansøgt om ret til tidlig pension.

I alt har nu 19.686 personer søgt om ret til tidlig pension, der ofte benævnes som Arne-pensionen, til og med 14. september. 90 procent af dem er medlem af en a-kasse.

Retten til tidlig pension gælder for personer, der har været op til 44 år på arbejdsmarkedet og er mindst 61 år gamle. De kan søge om at kunne gå på pension tre år før folkepensionsalderen.

Hvis man har været henholdsvis 43 og 42 år på arbejdsmarkedet kan man søge om at gå to eller et år tidligere på pension.

Af de 19.686 ansøgninger er 16.856 sager afgjort.

33 procent af dem har opnået den maksimale treårige ret til tidlig pension. 41 procent har fået tilkendt en delvis ret, men her kan nogle opnå den maksimale ret, hvis mere dokumentation fremlægges.

25 procent har fået afvist deres ansøgning om Arne-pensionen.