Rektorer føler sig lagt i tøjler af nyt bevillingssystem

Politikerne har raget mere magt til sig selv, indført mere dobbeltstyring og så er det problematisk, at studerendes svar i spørgeskemaer fremover skal have indflydelse på tildelingen af midler, lyder ankerne i en pressemeddelelse.

Rektorerne stejler over det nye bevillingssystem til de videregående uddannelser, som et enigt Folketing har aftalt.

- Enkelt og gennemskueligt er ikke det første, jeg tænker, når jeg ser det nye bevillingssystem. Systemet virker komplekst og indeholder både mere politisk styring og dobbeltstyring, siger formand for Rektorkollegiet Anders Bjarklev.

Desuden har politikernes model en klar svaghed ifølge Anders Bjarklev. En del af bevillingerne afhænger af uddannelsernes kvalitet. Her bruges spørgeskemaer fra de studerende i opgørelsen.

- Et krævende uddannelsesforløb får ikke nødvendigvis en god bedømmelse af de studerende, selv om de klarer sig rigtigt godt til eksamen efterfølgende, siger Anders Bjarklev.

- Vi er bange for at ende et sted, hvor midlerne til uddannelse er afhængigt af de studerendes tilfredshed snarere end uddannelsens egentlige kvalitet.

Dansk Universiteter, der repræsenterer de otte universiteter, foreslår i stedet, at spørgeskemaerne droppes. I stedet skal kvalitet kun bruges til at følge op på de strategiske rammekontrakter.

Desuden mener rektorformanden, at aftalen fejler ved ikke at sikre flere penge til uddannelserne.

I stedet skal uddannelserne stadig spare to procent i det såkaldte omprioriteringsbidrag. Det vil over fem år spare 3,3 milliarder kroner fra de otte universiteter.

Det nye bevillingssystem består af tre grundelementer: Et grundtilskud udgør 25 procent, et aktivitetstilskud udgør 67,5 procent og et resultattilskud på 7,5 procent.

Aftalen er indgået af samtlige Folketingets partier.