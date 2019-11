Rektor på Filmskolen stopper efter kritik fra elever

Vinca Wiedemann stopper som rektor på Den Danske Filmskole efter en periode med hård kritik fra eleverne, der har krævet hendes afgang og blokeret indgangen til skolen.

Det oplyser Kulturministeriet i en pressemeddelelse.

Eleverne har været utilfredse med Vinca Wiedemann - herunder at undervisningen er blevet for akademisk. Det har betydet mere fælles undervisning og færre praktiske øvelser.

- Situationen på Filmskolen er uholdbar. Skolen har brug for opbakning fra elever, lærere og branchen, siger kulturminister Rasmus Prehn (S).

- Den opbakning er der desværre ikke længere. Det er både rektor Vinca Wiedemann og Kulturministeriet enige om. Derfor stopper Vinca Wiedemann nu som rektor.

- Uanset at Vinca Wiedemann har ydet en stor indsats, så må personspørgsmål ikke komme i vejen for Filmskolen og dansk films fremtid. Nu er der brug for, at lærere, elever og ledelse finder sammen om deres skole igen, siger Rasmus Prehn i pressemeddelelsen.

Allerede i januar udsendte elever på skolen en mistillidserklæring til Vinca Wiedemann, som 87 af skolens 96 elever havde skrevet under.

Så sent som tirsdag i denne uge afviste Vinca Wiedemann at stoppe som rektor trods kritikken mod hende.

Hun siger i en pressemeddelelse, at situationen "ikke længere er holdbar, og at der er brug for at skabe ro omkring skolens fremtid".

- Jeg er stolt over den udvikling, som Filmskolen har gennemgået de sidste fem år og vil takke for det engagement som de ansatte, studerende, ministeriet og filmbranchen har udvist i hele udviklingsprocessen. Filmskolen vil altid være mit hjerte nær, siger Vinca Wiedemann.

Kritikken fra eleverne har også fået opbakning fra en lang række filmfolk.

264 filmfolk underskrev tidligere i denne uge en støtteerklæring, hvor de bakkede op om elevernes kritik.

Prominente navne som Jørgen Leth, Iben Hjejle, Piv Bernth, Niels Arden Oplev og Nikolaj Arcel var blandt underskriverne.

Kulturministeriet har ansat Bo Damgaard som midlertidig rektor for Filmskolen.

Han har på det seneste arbejdet som konsulent i filmbranchen, men har tidligere været direktør for FilmFyn og programchef på TV2.

Samtidig er der sat en proces i gang for at finde en permanent afløser for Vinca Wiedemann.