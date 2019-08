Rektor om pædagog-millioner: Vi vil give den fuld skrald

Selv om de annoncerede 127,5 millioner kroner til pædagoguddannelsen er et engangsbeløb, vækker det glæde hos rektor for professionshøjskolen Absalon og næstformand i interesseorganisationen Danske Professionshøjskoler.

- Vi tænker, at det er et rigtig, rigtig tiltrængt løft. Det er Danmarks dårligst finansierede uddannelse, så pengene falder på et tørt sted.

- Det er samtidig et så pænt beløb, at man rent faktisk kan få noget for pengene. Vi ser det som et substantielt løft, siger Camilla Wang.

Pengene kommer fra den tidligere regerings talentprogram, som ministeren dropper, og midlerne gives som et engangsbeløb til professionshøjskolerne.

Skolerne kan selv disponere over midlerne, som de ønsker, så længe de bruges på pædagoguddannelsen.

På professionshøjskolen Absalon, hvor Camilla Wang er rektor, kommer man dog ikke til at tage hensyn til, at der ikke er tale om permanent tilførsel af midler.

- Vi kommer ikke til at bruge alle pengene over et år. For vi vil jo gerne skabe et mere systematisk løft af uddannelsen frem for at skyde dem af i et projekt, der varer et år.

- Men det skal heller ikke skal være så tyndt, at det reelt ikke gør nogen forskel. Vi vil hellere vise, hvad vi kan med de her penge over to-tre år.

- Det er mit håb, at hvis vi kan vise, at vi kan skabe resultater og gøre uddannelsen bedre, kan vi gøre finansieringen mere permanent. Så vi vil give den fuld skrald, siger Camilla Wang.

Ifølge uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) svarer de 127,5 millioner kroner, hvis alle midlerne bruges på ét år, til et øget budget for pædagoguddannelsen på cirka 20 procent.

Tal fra ministeriet fra juni viste et faldende ansøgertal til pædagoguddannelsen for fjerde år i træk. Sammenlignet med 2015 var der således 17 procent færre, der ønskede at blive pædagog.