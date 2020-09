Rektor beklager introøvelser med nærkontakt mellem elever

En række lærerstuderende i Odense har under deres introforløb deltaget i samarbejdsøvelser, hvor de har stået meget tæt.

Det har fået rektor på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole til at beklage, at studerende har deltaget i øvelser, der ikke har været i tråd med corona-retningslinjerne.

Det skriver TV2.

- Vi har aftalt med rusvejlederne, at der er en helt masse ting, vi plejer at lave, som vi ikke laver i år. Så vi var af den overbevisning, at vi havde nogle rusforløb, der var fuldt forsvarlige.

- Men det har vi ikke haft hele vejen rundt, og det er i sidste instans vores ansvar, siger rektoren til mediet.

Torsdag er det kommet frem, at flere end 1000 elever fra netop læreruddannelsen i på University College Lillebælt (UCL) er sendt hjem, fordi der er udbrudt smitte blandt en række af de studerende.

Mindst 36 er bekræftet smittet med coronavirus.