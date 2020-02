Rekordvåd februar: Forsikringer dækker kun vand fra oven

For det vil nemlig langtfra være alle vandskader, som er dækket.

Det vurderer Anja Lintrup Sørensen, konsulent hos Forsikringsoplysningen i brancheforeningen Forsikring & Pension.

- Helt overordnet er det langtfra sikkert, at alle vandskader, der er sket de sidste par uger, er dækket af en forsikring.

- Det afhænger af, hvor vandet kommer fra, og også hvor meget vand der kommer i løbet af kort tid, siger hun.

Ifølge Anja Lintrup Sørensen kan borgere få hjælp fra forsikringsselskaberne, hvis der eksempelvis er tale om skybrud.

I almindelige forsikringer kræver det, at der er faldet 15 millimeter regn inden for en halv time - eller mellem 30-40 millimeter over et døgn.

Tilkøbsforsikringer kan også dække regnvejr, der medfører oversvømmelser grundet utætheder i huset, siger hun.

- Hvis det isoleret set kommer fra oven og regner ned i ens have og det oversvømmer, eller at det stiger op igennem kloakken i kælderen, så kan det være dækket, siger Anja Lintrup Sørensen.

Flere steder i landet har den massive regn gennem måneden medført oversvømmelser.

Åer og vandløb flyder over på grund af regnmængderne, og fordi vinden skubber rundt med vandet.

Andre steder samler vandet sig i mindre søer til gene for blandt andet trafikanter.

Ifølge Anja Lintrup Sørensen er der dog ikke nogen forsikringer, som dækker oversvømmelser, hvis det skyldes overløbende søer.

- De steder i Jylland, hvor der er søer og åer, som er løbet over sine bredder, vil der ikke være erstatning fra en almindelig forsikring. For de dækker aldrig de steder, siger hun.

I disse tilfælde kan der i stedet være hjælp af hente fra en offentlig ordning via Stormrådet, lyder det.

- Hvis man er ramt af skader, skal man kontakte sit forsikringsselskab, fordi de kan fortælle, om man er dækket af sin egen forsikring, eller om der kan være hjælp fra Stormrådet.

- Og også hvordan man får anmeldt skaderne, siger Anja Lintrup Sørensen.

Ifølge DMI er der udsigt til, at regnvejret fortsætter i resten af februar.