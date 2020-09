Artiklen: Rekordstort smittetal: 589 testet coronapositive på et døgn

Rekordstort smittetal: 589 testet coronapositive på et døgn

Høje smittetal viser, at vi har "en aktiv epidemi", siger professor, der stoler på effekten af nye tiltag.

Der er i det seneste døgn registreret 589 nye tilfælde af coronavirus.

Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI), der fremgår af hjemmesiden coronasmitte.dk.

Det er det højeste antal nye smitteregistreringer, der er målt, siden pandemien kom til landet.

Med til historien om det høje smittetal hører dog, at der bliver testet markant flere mennesker nu, end der gjorde i foråret.

Fire flere er indlagt. Dermed er det samlede antal indlagte nu 62. Fire af de indlagte ligger på intensivafdeling, og én af dem ligger forbundet til respirator.

Antallet af indlagte er det højeste siden midten af juni.

- Jeg hæfter mig ved, at tallene bliver ved med at stige, siger professor i molekylærbiologi Rune Hartmann, Aarhus Universitet.

- Tallene viser, at vi har en aktiv epidemi, og derfor skal vi selvfølgelig også passe på, lyder vurderingen.

De seneste dages stigende smittetilfælde får dog ikke professoren til at gå i panik.

- Det er ikke sådan, at jeg går i panik, når jeg hører om tallene. Der er indført skærpede restriktioner i København, som nu er udbredt til hele landet.

- Det synes jeg er fornuftigt. For det er ikke kun hovedstaden, der har mange smittede. Det har man også i Esbjerg, Nordjylland og det meste af Fyn, siger Rune Hartmann.

Torsdag blev forsamlingsforbuddet i København og 16 andre kommuner omkring hovedstaden sænket fra 100 til 50.

Og restauranter, værtshuse og barer er blevet pålagt at lukke klokken 22.

På et pressemøde fredag oplyste statsminister Mette Frederiksen (S), at restriktionerne fra hovedstadskommunerne vil være gældende for hele landet fra lørdag og frem til 4. oktober.

Rune Hartmann er overbevist om, at de skærpede tiltag vil have en effekt på virussets udbredelse.

- Men der går i hvert fald en uge, til vi begynder at se effekten på smittetallene, siger han.

I det seneste døgn er der blevet testet 26.423 personer, og i alt er der taget 54.371 covid-19-prøver.

Forskellen i de to tal skyldes, at nogle personer bliver testet flere gange.

217 personer har overstået deres covid-19-infektion. Der er nu i alt 17.316 personer, der har haft covid-19 og er blevet raske igen.

Der er i alt 2,1 millioner mennesker i Danmark, der er blevet testet. Der er samlet set registreret 21.847 tilfælde af covid-19.