Rekordmange unge tager på efterskole

Det er samtidig en stigning på 1076 elever i forhold til sidste skoleår, hvor der var det samme antal efterskoler.

- Det er utroligt positivt, at flere unge bruger et år på at udvikle sig personligt og fagligt i et forpligtende fællesskab, siger Torben Vind Rasmussen, formand for Efterskoleforeningen, i pressemeddelelsen.

- To år med corona har vist, hvor meget fællesskab betyder for unge. Efter en hård periode med nedlukninger og hjemmeundervisning har de brug for at genetablere deres faglige og mentale robusthed i et fysisk samspil med andre unge.

Det er en stor stigning i 10.-klasseelever, der har ført til det rekordhøje antal, da antallet af efterskoleelever i 8. og 9. klasse er faldet en smule i forhold til sidste år.

- Tallene viser, at flere unge prioriterer 10. klasse for blandt andet at fordybe sig og ruste sig bedre til en ungdomsuddannelse.

- Udviklingen af 10. klasse står højt på efterskolernes dagsorden, og jeg glæder mig over, at det vigtige skoleår fortsat er attraktivt for både unge og samfundet, siger Torben Vind.

Elever i 10. klasse udgør 74 procent af det samlede antal efterskoleelever.

Efterskolerne har været hårdt ramt under coronapandemien med flere nedlukninger.