Rekordmange test finder flest smittede i fem uger

Det er det højeste antal smittede i den daglige opgørelse siden slutningen af januar, men det skal ses i lyset af, at de er fundet via 179.109 PCR-test i det offentlige og på sygehuse.

Antallet af PCR-test på én dag er det højeste under hele pandemien.

Andelen af positive - kendt som positivprocenten - er på 0,34 procent, hvilket er på niveau med tallet de seneste fem uger.

Derudover blev der torsdag foretaget 62.289 lyntest hos private udbydere af lyntest. Det er det højeste antal test siden 30. december. 190 lyntest var positive.

Det er uvist, hvor stort et overlap der er mellem personer, der både får taget en positiv lyntest og PCR-test. Derfor kan man ikke lægge tallene sammen.

På trods af den vedvarende lave positivprocent mener professor ved Syddansk Universitet og overlæge på Odense Universitetshospital Isik Somuncu Johansen, at der er grund til at se med bekymring på, hvordan smitten fordeler sig.

Som overlæge på infektionsmedicinsk afdeling i Odense kan hun mærke presset oven på udbruddet i bydelen Vollsmose.

- Dagens tal viser, at sociodemografiske faktorer spiller ind på smittetallene, siger hun.

Den kommune, som har det højeste incidenstal - altså den højeste koncentration af smittede i forhold til indbyggertallet - er fortsat Ishøj.

Derefter følger Fredensborg, Kolding, Vejle, Høje Taastrup, Glostrup og Herlev.

Samtidig viser dagens opgørelse, at antallet af indlagte med coronavirus på landets sygehuse er faldet med to til 215.

Dermed fortsætter den nedgående tendens i indlæggelserne, som har været tendensen siden starten af januar.

Siden epidemiens top er antallet af indlæggelser faldet med omkring tre fjerdedele.

Ifølge overlæge Isik Somuncu Johansen kan det være et udtryk for, at vaccinerne holder de ældste fra at blive indlagt. Desuden peger hun på, at det er de yngste, der nu i højere grad bliver smittet. De optager i mindre grad sengepladser på hospitalerne.

- Men der er fortsat en gruppe af folk på mellem 50 og 60 år, som har risiko for at blive indlagt. Som lider af overvægt, sukkersyge, for højt blodtryk og hjertesygdomme. Dem kommer vi stadig til at se blive indlagt på sigt, siger hun.

Der er registreret tre dødsfald det seneste døgn. Samlet har Danmark haft 2377 dødsfald under coronaudbruddet.

Der er det seneste døgn 16.414 personer, som har fået første stik med en vaccine.

495.666 personer i Danmark har fået første stik. Det svarer til 8,5 procent af befolkningen.