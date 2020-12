Rekordmange smittetilfælde - indlæggelser nærmer sig foråret

Der er det seneste døgn fundet nye 3692 smittetilfælde i Danmark, hvilket altså ikke er set højere i år.

De nye smittetilfælde er fundet i 113.286 prøver, og dermed er andelen af positive på 3,26 procent, hvilket er nogenlunde på niveau med de seneste dage.

Ifølge Svend Ellermann-Eriksen, ledende overlæge på mikrobiologisk afdeling på Aarhus Universitetshospital, kan man endnu ikke se effekten af sidste uges delvise nedlukning.

- Det kunne vi heller ikke forvente at se endnu. Men inden for de næste to til fire dage skal vi gerne se en udfladning, så der ikke behøver at komme yderligere tiltag, siger han.

Antallet af indlagte med coronavirus er steget med 54 til 493 personer.

Dermed er der tæt på at være lige så mange indlæggelser på sygehuset som i foråret, hvor antallet toppede på 535 i starten af april.

Stigningen i antallet af indlagte er den største på én dag under epidemien.

Ifølge Svend Ellermann-Eriksen er de mange indlæggelser ved at udgøre et problem for sundhedsvæsenet.

- Der mangler personale. Derfor lukkes der ned for planlagt aktivitet de fleste steder for at frigøre personale. Det er en betydelig belastning, siger han.

Et positivt punkt er dog, at der er markant færre end i foråret på intensivafdelingerne, hvor patienter er mere syge og behandlingskrævende.

Der er onsdag 68 patienter på intensiv, hvilket er uændret fra tirsdag. I foråret var der på et tidspunkt 153 patienter med coronavirus på intensiv.

Derudover er det seneste døgn registreret 14 nye dødsfald i Danmark med coronasmittede. Det er det højeste antal på én dag siden 2. maj.

Selv om antallet af smittetilfælde er det højeste under epidemien, vurderes smitten i foråret på et tidspunkt at have været på nogenlunde samme niveau som nu - eller lidt højere.

SSI har tidligere beregnet, at der ville have været 3600-3700 smittetilfælde om dagen, hvis man kunne have testet 80.000 dagligt i starten af april.

Dog skal det med i regnestykket, at det nu er blevet muligt at få en gratis lyntest.

Tirsdag fandt Falck 357 smittede blandt 8959 test. De tal indgår ikke i SSI's opgørelse.

Tirsdag blev der indgået aftaler med yderligere tre selskaber - SOS International, Carelink og Copenhagen Medical - hvor man nu også kan få en gratis lyntest.