Rekordmange lyntestet op til nytår - men færre er smittet

De fire aktører - Falck, SOS, Carelink og Copenhagen Medical - foretog onsdag 90.761 lyntest. Af dem var 682 - eller 0,75 procent - positive for covid-19. Det viser tal fra udbyderne.

Den hidtil travleste dag var 23. december, hvor der blev foretaget 80.291 lyntest. Dagen før - 22. december - var med 1139 smittetilfælde den dag med flest positive lyntest.

- Det var en særdeles travl dag, men det er rigtig positivt, at vi kan se, at andelen af positive igen har været faldende, siger Jørgen Mieritz, der er ambulancedirektør hos Falck.

Det har siden midten af december været muligt at få foretaget gratis lyntest hos flere udbydere. Staten indgik en aftale om op mod 100.000 daglige test for at øge testkapaciteten.

Og det ser ud til at fortsætte. I hvert fald kunne Danske Regioner onsdag fortælle, at de vil have 100.000 daglige lyntest frem til maj. Det kan private virksomheder nu byde ind på.

Falck står i øjeblikket for størstedelen af lyntestene. Onsdag gennemførte Falck på sine tæt på 50 teststeder omkring 52.000 lyntest - svarende til tre ud af fem af de foretagne lyntest.

Frem til klokken 14 nytårsaftensdag er der fortsat mulighed for at få lavet en lyntest hos de fleste af Falcks teststeder. Nytårsdag åbner stederne klokken 12 og 13, afhængigt af hvor man befinder sig i landet.

- Der er ingen tvivl om, at vi får travlt efter nytår. Når folk skal til at på arbejde igen i starten af januar, tror jeg, vi får rigeligt at se til i hele landet, siger Jørgen Mieritz.

Lyntestene, der egentlig hedder antigentest, giver svar på, om man her og nu er smittet med covid-19. Det foretages ved podning gennem næsen, og svaret kommer efter 15-30 minutter.

Sundhedsmyndighederne fraråder, at lyntest benyttes, hvis man har symptomer. De er nemlig ikke lige så sikker som en pcr-test. Der skal en større mængde virus til, før en lyntest viser positiv.

Sikkerheden er ifølge en ekspertgruppe hos SSI 70-80 procent for, at man ikke er smittet, hvis testresultatet er negativt, mens man kan stole på resultatet, hvis det viser, at man er smittet med coronavirus.