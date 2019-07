Rekordmange kvinder er optaget på DTU's uddannelser

Det skriver universitetet i en pressemeddelelse.

I alt er 33 procent af DTU's studiepladser blevet tilbudt til kvinder, mens andelen sidste år var 30 procent.

DTU og uddannelserne inden for områderne Science, Technology, Engineering og Mathematics (Stem-uddannelserne) har historisk set haft svært ved at tiltrække kvindelige studerende.

Derfor glæder udviklingen Lars D. Christoffersen, der er bachelordekan på DTU.

- Det betyder, at vores indsats er begyndt at bære frugt. Vi har arbejdet benhårdt for at øge antallet af kvindelige studerende.

- Vi går glip af godt talent, hvis vi afskærer kvinderne fra de uddannelser. Dansk erhvervsliv råber højt om, at de mangler ingeniører. Så vi skal gøre en indsats for at få det bedste talent, siger han.

I dag arbejder flere nationale og internationale initiativer på at trække kvinder til Stem-uddannelserne.

Derudover har DTU selv taget en række initiativer ved at lave særlige it-camps for piger og et it-mentorforløb for kvindelige gymnasieelever.

Universitetet har også justeret sin kommunikation om uddannelserne, efter at det har oplevet, at kvinder i højere grad bliver motiveret af at gøre en forskel.

- Vi er i højere grad begyndt at kommunikere, at uddannelserne har et formål, som ikke bare er teknologifikseret alene, men rent faktisk har en betydning for mennesker og samfundet.

- Vi er blandt andet begyndt at deklarere vores uddannelser på baggrund af FN's verdensmål for en bæredygtig udvikling, siger bachelordekanen.

Han tilføjer, at universitetet slet ikke er i mål, men løbende arbejder på at videreudvikle initiativerne.

I alt blev 2426 personer torsdag ved midnat tilbudt en på plads på en af DTU's 38 uddannelsesretninger.