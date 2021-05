Rekordmange kopivarer stoppes af danske toldere

Ifølge Toldstyrelsen er kopivarer ikke alene ulovlige - de kan også være farlige.

- I flere år er mængden af sager med kopivarer steget og steget, og det er også tilfældet i 2020, hvor vi har haft rekordmange sager.

- Kopivarer er ulovlige og kan være farlige for forbrugerne, siger Trine Dancygier, der er kontorchef i Toldstyrelsen.

De 8500 sager dækker over cirka 190.000 produkter, der har en værdi på knap 180 millioner kroner, hvis man tager udgangspunkt i værdien af den ægte vare.

107.965 af varerne er accessories, der blandt andet dækker over bælter, tasker og ure. 26.694 af produkterne er tilbehør til mobiltelefoner. Det kan være covers og opladere.

Ifølge Trine Dancygier fra Toldstyrelsen skal man passe på med at bestille visse kopivarer, da de kan være farlige.

- Vi kan nok hurtigt blive enige om, at det er de færreste, der falder døde om, fordi de tager en t-shirt på, der er en kopi af et kendt brand.

- Men mobilopladere og anden elektronik kan bryde i brand. Hvis man har teenagere, ved man, at mobilen ligger og lader op på hovedpuden eller på natbordet, mens de sover, siger hun.

Toldstyrelsen har ikke tal på, hvor mange af sagerne der dækker over indkøb til videresalg, og hvor mange der dækker over indkøb til privat brug.

Trine Dancygier kan dog sige noget om størrelsen på indkøbene.

- Knap 5000 af sagerne kører under småsagsproceduren. Det vil sige, at der maksimalt er købt tre styks. Eller at pakken ikke vejer mere end to kilo - og så er det nok mest til eget brug, siger hun.

De har ved Toldstyrelsen også lidt svært ved at svare på, hvor mange der svindler bevidst, og hvor mange der bliver snydt af gode kopier.

- Det er måske svært at argumentere for, at man ikke vidste, at man købte en kopi, hvis man har fået en luksustaske til 500 kroner, når den koster 15.000-20.000 kroner i en af de eksklusive butikker på strøget.

- Men vi ser også nogle eksempler, hvor det er rigtig gode kopier, som kan være svære at skelne fra den ægte vare, siger Trine Dancygier.