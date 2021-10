Red Barnet har fra januar til september modtaget over 1400 henvendelser om digitale krænkelser blandt børn og unge. Det er mere end i hele 2020 tilsammen, og ifølge psykolog Ane Lemche har både skoler og forældre fortsat til opgave at tale med de unge og klæde dem digitalt på. (Arkivfoto)

Rekordmange henvender sig til Red Barnet om krænkelser på nettet

I løbet af årets første ni måneder har Red Barnets rådgivningsorgan SletDet modtaget 1454 henvendelser om digitale krænkelser af børn og unge.

Det er flere henvendelser end i hele sidste år tilsammen, hvor antallet lå på 1319.

Det oplyser Red Barnet i en pressemeddelelse.

Mange af henvendelserne handler om afpresning, snyd eller direkte trusler om at dele intime billeder af sig selv.

Ifølge psykolog i Red Barnet Ane Lemche betyder stigningen forhåbentlig, at kendskabet til SletDet er blevet større.

- Men vi ved også, at der er et mørketal blandt børn og unge. Vi ved, at der nok sidder én i hver skoleklasse, som på den ene eller anden måde har oplevet noget på nettet, som er ubehageligt.

- Så når vi begynder at se en stigning, kan det skyldes, at flere børn og unge føler, at det er mere okay at række ud og få hjælp.

En del af forklaringen skal også findes i, at der hele tiden kommer nye unge mennesker til på sociale medier.

- Det er vigtigt, at de lærer, hvordan man passer på sig selv, og hvordan man behandler hinanden.

- Men vi har også stadig en opgave derhjemme og i skolen med at fortælle, hvad man kan løbe ind i på nettet. De unge har ikke nødvendigvis opmærksomhed på fare, og hvad der kan være problematisk. De er der jo for at hygge sig, forklarer Ane Lemche.

Ifølge psykologen er det vigtigt ikke at møde børn og unge med en løftet pegefinger.

- Vi understreger altid som det første, at det ikke er deres skyld eller ansvar. Det er, fordi der er nogen, som har lokket dem, drillet dem eller tvunget dem til noget.

- Selv om man skal fortælle, hvordan man skal sætte grænser, så skal man ikke løfte pegefingeren eller skælde ud, for så kommer de ikke og fortæller, siger hun.

For at sætte fokus på problemet lancerer Red Barnet kampagnen "Et andet valg".

Den indebærer blandt andet en skoleturné til ni skoler i landet fra 5. til 13. oktober.