Rekordmange har sendt kvote 2-ansøgninger afsted i år

Rekordmange har søgt om at blive optaget på en videregående uddannelse via kvote 2. Det skriver Uddannelses- og Forskningsministeriet på Twitter.

I alt 60.718 personer har søgt ind via kvote 2, inden ansøgningsfristen udløb mandag klokken 12.00. Det er 4030 flere end sidste år.

Optagelse gennem kvote 2 er for ansøgere, som ikke kan blive optaget via kvote 1, hvor man kun bliver bedømt på sine karakterer fra en gymnasial uddannelse.

Søges man optagelse via kvote 2, bliver man i stedet optaget efter udvælgelseskritierier, som er fastsat af det enkelte uddannelsessted.

Kriterierne består af forskellige faglige og generelle aktiviteter. Det kan for eksempel være, hvis man har læst en anden uddannelse, har relevant erhvervserfaring eller har været på et længere højskoleophold.

På nogle uddannelser bliver man efterfølgende inviteret til en optagelsesprøve.

Nogle uddannelser optager udelukkende studerende via kvote 2. Det gælder for eksempel journalistuddannelsen på Syddansk Universitet.

Mens der nu er lukket for at søge optagelse via kvote 2, kan man søge om optagelse via kvote 1 frem til 5. juli klokken 12.00.

Der kan søges op til otte forskellige uddannelser i prioriteret rækkefølge. 28. juli får man svar på, om man er kommet ind på en uddannelse.