Rekordmange foretrækker julefejring i danske sommerhuse

Langt størstedelen af julegæsterne er tyskere, fortæller Lars Ramme Nielsen, chef for turisme og oplevelsesøkonomi ved Dansk Erhverv.

- Julen ligger perfekt i år, så juleaftensdag er der turbo med turbo på i feriehusene. Der er rekordmange gæster i feriehusene rundt i Danmark. Det er både danskere, men især tyskere, siger han.

Det har ifølge Lars Ramme Nielsen en stor betydning for det lokale erhvervsliv, at Danmark er en populær rejsedestination også i juletiden.

- I det store billede betyder det her, at der i vandkanten i Danmark er købmænd, supermarkeder, detailhandler og attraktioner, som får en indtjening, som de ellers ikke ville have. Så det er den allerbedste kilde til at holde Danmark i balance, siger han.

Også hos feriehusudlejningsbureauet Sol og Strand genkender man tendensen til øget popularitet hos især tyskere.

Administrerende direktør Per Dam oplyser, at der fra 2016-2018 har været en stigning i antallet af feriegæster, og at det endnu er for tidligt at sige, hvor mange bookinger der kommer i år.

Men der er vækst på alle Sol og Strand 21 kontorer.

- Hovedparten af vores lokalbureauer melder tæt på udsolgt hen over nytåret. Vores erfaring er, at mange søger den nærhed, afslappethed og fællesskab, der ofte opstår, når man er sammen i et sommerhus, diger Per Dam i en pressemeddelelse.

Mens der i 2011 var 9885 udlejede sommerhusuger i december, ser det ud til, viser en prognose fra Danmarks Statistik, at der i år er omkring 25.671 udlejede sommerhusuger.