Rekordmange fjerner affald i naturen i weekenden

Den hidtidige rekord er 1350 i 2019.

De 2200 dækker over antallet af arrangementer, hvor eksempelvis en løbeklub kan have inviteret alle sine medlemmer. På tværs af alle tilmeldte arrangementer forventes på mod 42.000 personer at deltage i løbet af weekenden, oplyser Naturfredningsforeningen.

- Vi er helt overvældet glade over den store opbakning, der er, siger Lars Midtiby, direktør i Danmarks Naturfredningsforening.

- Det skyldes måske, at så mange under corona har været mere ude i naturen og har haft masser gode oplevelser, men hvor de også har set, at der ligger for meget affald og flyder, som de gerne vil bidrage til at gøre noget ved, siger han

Og det er i særdeleshed privatpersoner, der fylder i stigningen. Tre gange så mange privatpersoner som i 2019 har i år meldt, at de har arrangeret en indsamling til foreningen.

I løbet af ugen har omkring 143.000 børn fra landets skoler og institutioner samlet affald.

Ved weekendens indsamling, hvor alle kan tilmelde sig, er det alt fra løbe- og kajakklubber til politiske foreninger og landmænd, der deltager.

I år fokuserer foreningen på emballage fra takeaway, der er havnet i naturen. Der er nemlig sket et boom i salget af takeaway under coronakrisen, hvor restauranter i lange perioder har været lukket, oplyser den.

Naturfredningsforeningen har tre hovedformål ved arrangementet: At få forårsrengjort Danmark, skærpe opmærksomheden over for affaldsproblemet og skabe incitament til at få genbrugt mere affald.

- Danmark er noget nær europamestre i at producere affald. Vi skal blive bedre til at genbruge og genanvende - også når det gælder emballage, hvor for meget bliver brugt en enkel gang og derefter smidt ud, siger Lars Midtiby.