Rekordmange elever i 10. klasse går på efterskole

Det er tilsyneladende populært blandt elever i 10. klasse at tage det ekstra år på en efterskole, for flere end halvdelen af eleverne går på efterskole.

Helt præcist var andelen sidste år på 55 procent, og det er den højeste andel siden 2005, hvor statistikken i sin nuværende form går tilbage til.

- Andelen er steget, mens det samlede antal elever i 10. klasse har været nogenlunde stabilt.

- Derfor var også antallet af elever i 10. klasse på efterskole med 19.500 rekordhøjt i 2018, udtaler Lene Riberholdt, fuldmægtig i Danmarks Statistik, i en pressemeddelelse.

Blandt eleverne i 9. klasse har andelen, der går på efterskole, været mere stabil. Faktisk har der været et mindre fald siden 2011. I alt gik 12 procent af eleverne i 9. klasse sidste år på en efterskole.

Det er især i Vestjylland, at en høj andel af eleverne i 10. klasse går på efterskole.

I ni kommuner gjaldt det mere end 70 procent sidste år. Seks af dem lå i det vestlige Jylland - Morsø, Skive, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Billund og Fanø.

- Den relativt høje andel i Jylland er ikke ny, men kan spores i alle årene i den undersøgte periode.

- I det lys er det faktisk bemærkelsesværdigt, at andelen stadig stiger i flere kommuner i området, om end der også er et fald nordenfjords, lyder det fra Lene Riberholdt.

Optaget for skoleåret 2019/2020 viser også, at efterskolerne er populære. Ifølge tal fra Efterskoleforeningen valgte 30.069 elever at starte skoleåret på en efterskole.

Med en fremgang på 850 elever i forhold til året før, er det en rekord.

På 10. klasse-årgangen er 21.141 elever i år begyndt på efterskole.

Formand for Efterskoleforeningen, Torben Vind Rasmussen, mener, at flere har fået øjnene op for efterskolernes muligheder.

- Jeg tror, at 10. klasse i stigende grad bliver set som en mulighed for personligt, socialt og fagligt at få den ekstra robusthed, at de springer ind i ungdomsuddannelserne med fornyet energi, siger han.

- Den sidste rest af den fornemmelse, at efterskolen har været for dem, der har haft svært ved det eller problemer, er væk. Nu tror jeg, at der er en erkendelse i samfundet af, at efterskolen er for alle.