Rekordmange dødsfald: Yderligere 42 smittede er døde

Når der er så mange, der er døde, er det formentlig, fordi der er væsentligt flere smittede i dag, end der var i foråret.

Det vurderer Lars Østergaard, der er professor i infektionssygdomme og ledende overlæge på Aarhus Universitetshospital.

- Det er sådan, at hvis man bliver smittet med en sygdom, som kan gå hen og medføre, at man mister livet, vil der også være nogen, der dør.

- Der er formentlig et højere smittetryk i Danmark i øjeblikket, end der var i foråret, og derfor er der også flere, der risikerer at miste livet, siger han.

Der er desuden sket 113 nye indlæggelser af personer smittet med covid-19. Det samlede antal af indlagte falder dog med 47 personer til 879 patienter i alt.

Det skyldes, at der også er blevet udskrevet personer. Samtidig er det sket 42 dødsfald. Det vides dog ikke, om disse har været indlagt på hospitalerne.

Lars Østergaard mener ikke, at det højere dødstal skyldes, at virusset er blevet farligere, eller at hospitalerne er blevet dårligere til at behandle.

- Det er ikke sådan, at vi er blevet dårligere til at behandle patienter. Faktisk tværtimod. Fordi vi nu har i hvert fald to medicinske behandlinger ud over avanceret iltbehandling og blodfortyndende medicin, som faktisk gør, at man er i mindre risiko for at miste livet, end man var i foråret.

Der er fundet yderligere 2249 smittede i de 115.491 prøver, der er kommet svar på. Det svarer til, at 1,95 procent af dem er positive.

Det er det laveste niveau for den såkaldte positivprocent siden 24. december, hvor den var på 1,82 procent.

Det er 132 personer indlagt med covid-19 på landets intensivafdelinger. 87 af dem er tilkoblet en respirator. Onsdag var der henholdsvis 136 og 87.