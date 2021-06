Rekordmange coronapressede familier har søgt feriehjælp

Det er en tredjedel flere end sidste år, hvor man i øvrigt så en stigning på 50 procent sammenlignet med året før.

Forklaringen er ifølge generalsekretær Klaus Nørlem coronakrisen.

- Der er rigtig mange familier, der under coronaen har oplevet nogle ekstra afsavn, som gør, at efterspørgslen efter vores hjælp er så stor for andet år i træk, siger han.

Det er udsatte og fattige familier, der har mulighed for at søge og modtage feriehjælp.

- Det er familier, hvor forældrene er på overførselsindkomst, og hvor økonomien er så stram, at der skal ganske få ting til at skubbe til de muligheder, familierne har, siger generalsekretæren.

Helt eller delvist lukning af institutioner og skoler under coronaen har ifølge Klaus Nørlem haft den konsekvens, at familierne har haft ekstra udgifter til mad.

- Mere end halvdelen af ansøgerne anfører, at deres daglige madbudget til hele familien er under 100 kroner.

- Og når skoler og institutioner helt eller delvist lukker, og børnene hjemsendes, udfordrer det familierne.

- Så bliver frokost og alle måltider lige pludselig en omkostning, familierne skal bære i en i forvejen stram økonomi.

De 4700 børn og unge, der er kommet igennem nåleøjet og nu står til at modtage feriehjælp, er det yderste, økonomien strækker til hos Dansk Folkehjælp.

- Vi bruger i år fire-fem millioner kroner mere end sidste år på vores feriehjælpsprogram. Og vi har efter bedste evne søgt at strække rækkeviden, så rekordmange kommer afsted på ferieophold, siger Klaus Nørlem.

Der er en række kriterier, man skal leve op til for at komme i betragtning. Blandt andet skal man være på en form for offentlig forsørgelse og have forsørgelsespligt i forhold til et eller flere hjemmeboende barn.

Pengene til hjælpen kommer blandt andet fra private bidrag, virksomheder, fonde og offentlige puljer.