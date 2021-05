Rekordmange børn higer efter ferieoplevelser

Hos Dansk Folkehjælp er ansøgerantallet til feriehjælp rekordhøjt. 7697 familier har søgt om at komme på en ferie, som bliver arrangeret af frivillige i organisationen.

Det er 33 procent flere end sidste år. Og hele 83 procent flere end i 2019, før coronaen blev en del af alles liv.

- Økonomisk udsatte familier har i en lang periode levet med daglige begrænsninger, samtidig med at de ikke har haft samme mulighed som andre for at komme væk - eksempelvis ved lige at tage i sommerhus i weekenden, siger Klaus Nørlem, som er generalsekretær i Dansk Folkehjælp.

Organisationen oplever normalt, at flere og flere hvert år søger hjælp til at holde ferie.

- Men niveauet under coronaen er bekymrende højt. Normalt ser vi stigninger i omegnen af ti procent fra år til år, siger Klaus Nørlem.

Også Blå Kors Danmark, der blandt andet hjælper familier med alkoholmisbrug, oplever, at ekstra mange børn i år har behov for at komme på sommerlejr.

Allerede inden lejrene var annonceret, var de to første fyldt op, siger kommunikationschef Thomas Røddik Korneliussen.

- Og havde vi ressourcerne, kunne vi sende mange flere afsted end de 330 børn, som vi har fået plads til. Vi oplever, at børnene er meget pressede, siger han.

Det skyldes blandt andet, at mange indtil for nylig har været hjemsendt fra skole og heller ikke har kunnet dyrke sport eller andre fritidsinteresser.

- Det frirum, som børnene plejer at læne sig op ad, har været væk. De har måttet undvære at være sammen med voksne, hvor de kan slappe af og ikke føle, at de skal være ansvarlige, siger Thomas Røddik Korneliussen.