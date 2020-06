Rekordmange bandlyser sig selv fra spilletjenester online

I marts i år havde 22.630 danskere således blokeret sig ved at lade sig registrere i Spillemyndighedens Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere (Rofus).

Det viser spillemyndighedens statistik over det danske spillemarked for første kvartal i år. I 2017 var 12.448 registreret - på bare tre år har flere end 10.000 personer dermed tilmeldt sig.

Udviklingen er foruroligende, vurderer Thomas Marcussen, klinikchef og psykolog på Forskningsklinikken for Ludomani på Aarhus Universitet.

Han er overbevist om, at den seneste opgørelse over registrerede i Rofus kun viser toppen af isbjerget.

- Tallene er et udtryk for, at mange har svært ved at styre deres spil. Der er mange, der spiller meget, men som ikke søger behandling og ikke gør noget ved deres problemer, siger han.

- Der gemmer sig et mørketal bag registreringerne i Rofus, da vi ved, at det er en meget lille del af dem, der har et problem, som formår at søge hjælp, hvilket vi også ser på klinikken.

Stigningen i antallet af frivilligt udelukkede gamblere skal ses i lyset af, at onlinekasinoer tjener penge som aldrig før. I sidste uge beskrev Kristeligt Dagblad, hvordan spillestederne har mere end tredoblet deres omsætning de seneste år.

Da Rofus blev oprettet i 2012, omsatte de for knap 16 milliarder kroner. I 2018 for knap 54 milliarder kroner. Det svarer til, at hver enkelt husstand bruger 19.825 kroner på onlinespil om året.

Sundhedsordfører i Enhedslisten Peder Hvelplund kalder udviklingen et "udtryk for, at liberaliseringen af området er gået for vidt".

- I spillebranchen er grådigheden enorm, og det, synes jeg tydeligt, man kan se på den massive markedsføring. Det er beskæmmende, og derfor bliver vi nødt til at få kigget på markedsføringslovgivningen, siger han.