Det nye testcenter i telte på Aalborg Kaserne. I teltene bliver der foretaget to slags test - en for antistoffer i blodet og en for smitte med coronavirus. (Arkivfoto).

Rekord: Over 11.000 testet for corona på et døgn i Danmark

11.036 personer i Danmark er testet for coronavirus det seneste døgn.

Det er rekordmange på et enkelt døgn, viser tal fra Statens Serum Institut.

I alt er 166.846 personer i Danmark blevet testet.

8851 personer er bekræftet smittet. Det er en stigning på 153 fra mandag. Der regnes fortsat med store mørketal.

Det er første gang, at Danmark runder 11.000 test for coronavirus på et døgn.

Den hidtidige rekord var 10.621 test på et døgn. Den blev sat i sidste uge.

Stigningen i antallet af test per døgn sker, efter at myndighederne har ændret strategi, som skal gøre, at alle med symptomer bliver testet.

Det skal ske for at tegne et klarere billede af det reelle smittetal. De flere test betyder, at nogle borgere oplever, at de må vente længe på at få svar på testen.

Borgere i hovedstadsområdet venter for tiden både fire og fem dage på at få svar, skriver Politiken. Blandt andet Hvidovre Hospital, som foretager halvdelen af testen i hovedstadsområdet, kan ikke følge med efterspørgslen.

Som led i den nye strategi blev de første af i alt 11 nye testtelte mandag taget i brug.

De skal supplere fem eksisterende telte, der er rejst i regionerne.

De nye telte blev mandag taget i brug i blandt andet Ballerup, Viborg og Herning.

Forventningen er, at man kan teste 600 borgere om dagen i hver testfacilitet.

I teltene bliver der foretaget to slags test - en for antistoffer i blodet og en for smitte med coronavirus.

Målet er at teste omkring 20.000 danskere om dagen.

Antallet af døde med coronavirus og antal indlagte bliver opdateret tirsdag eftermiddag.

Status inden da er, at 427 personer i Danmark smittet med coronavirus er døde.

Det er dog ikke sikkert, at coronavirus er den primære dødsårsag. Er man død inden for 60 dage efter konstateret smitte, tælles det med i statistikken.

310 personer er indlagt, hvoraf 72 er på intensiv.