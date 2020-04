Rekord: Knap 8000 danskere er testet for corona på et døgn

Tirsdag ændrede Sundhedsstyrelsen retningslinjerne, så langt flere personer fremover skal testes for coronavirus. Allerede et døgn efter er et rekordhøjt antal personer blevet testet. Fremover skal op mod 20.000 personer testes om dagen i hvide telte rundt om i landet.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix