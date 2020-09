Reklamerne viste vejen til Dallas

For mange danskere hænger den amerikanske skuespillerinde Linda Grays navn uløseligt sammen med rollen som J.R.s hustru, Sue Ellen Ewing, i hitserien "Dallas".

Linda Gray gik stadig i gymnasiet, da hun blev opdaget af en lokal fotograf. Det førte til en karriere som model.

- Men jeg ville gerne være skuespiller, fortalte Gray til tv-stationen CBS i 2012.

Så hun kom snart til at optræde i alverdens tv-reklamer. Næsten 400 blev det til med alt fra cigaretter til deodoranter.

Og så - i en alder af 38 år - fik hun den helt store chance i Hollywood.

Året var 1978, og Gray fik tilbuddet om at spille overklassefruen i en stort opsat tv-serie, der skulle hedde "Dallas".

Sue Ellen hed hendes nye karakter. Den glamourøse hustru til J.R. indtog alkohol i store mængder og brugte det til tider også som kasteskyts.

- Jeg elskede at læse i manuskripterne for de kommende episoder. For der skulle altid ske noget vildt med Sue Ellen, sagde Linda Gray til det australske medie Studio 10 tidligere i år.

Grays karakter blev, ligesom selve serien, et stort hit hos seerne verden over.

Linda Gray bor i dag i Los Angeles. Hun har to voksne børn med sin tidligere ægtemand, Ed Thrasher.